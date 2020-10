Kierwiński: Potrzeba funduszu na walkę z koronawirusem

W rozmowie z Zuzanną Dąbrowską Kierwiński zapytany o to czy rząd i opozycja są w stanie porozumieć się w sprawie zwalczenia epidemii koronawirusa w Polsce, odpowiedział, że jest to zależne od tego czy obecny rząd będzie chciał współpracować.

- My chęć takiej współpracy deklarowaliśmy wcześniej wielokrotnie oraz sygnalizowaliśmy, że taka strategia - a raczej jej brak - jest niewystarczająca do walki z epidemią. Byliśmy na wszystkich spotkaniach, które organizował premier Morawiecki, tylko zasadniczym problemem jest to, że z tych spotkań po prostu nic nie wynika – stwierdził poseł PO.