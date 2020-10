Godzina policyjna w części Francji

Obostrzenia wprowadzone zostają na co najmniej 4, a najprawdopodobniej na 6 tygodni. O zgodę na przedłużenie obostrzeń do 1 grudnia władze wsytapią do parlamentu.

Macron w obszernym wywiadzie dla francuskich stacji telewizyjnych przestrzegł, że kraj pozostaje w drugiej fali epidemii i należy przedsięwziąć działania, które spowodują jej uspokojenie.

Zdaniem prezydenta sytuacja jest "niepokojąca", ale kraj jeszcze nie stracił kontroli nad epidemią.