Epidemia we Włoszech: Szkoły w Neapolu zostaną zamknięte stock.adobe.com

We włoskim regionie Kampania, którego stolicą jest Neapol, szkoły zostaną zamknięte do końca miesiąca w związku ze wzrostem liczby dobowych zakażeń koronawirusem powyżej 1000 - czytamy w Associated Press.