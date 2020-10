Sondaż: 10,1 proc. Polaków uważa, że nie doświadczamy pandemii

Uczestnikom sondażu przeprowadzonego przez SW Research dla rp.pl w dniach 14-15 października zadaliśmy pytanie jak poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest - ich zdaniem - pandemia koronawirusa.

36,9 proc. respondentów na tak zadane pytanie odpowiedziało, że pandemia jest bardzo poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

37,3 proc. ankietowanych uważa pandemię za poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

7,9 proc. ankietowanych jest zdania, że pandemia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia publicznego.

10,1 proc. respondentów jest zdania, że nie doświadczamy pandemii.

7,8 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Pandemię za bardzo poważne zagrożenie uznaje ponad 40% kobiet i 31% mężczyzn. Odsetek respondentów traktujących pandemię jako poważne zagrożenie rośnie wraz z wiekiem badanych (co piąta osoba do 24 roku życia, blisko co drugi badany, który skończył 50 lat). Częściej niż ogół badanych pandemię bardzo poważnie traktują osoby posiadające wyższe wykształcenie (43%) oraz mieszkające w miastach liczących od 100 tys. do 199 tys. osób (46%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, Prezes Zarządu agencji badawczej SW Research.