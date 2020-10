Minister zdrowia: Pomysły obchodzenia obostrzeń? Jestem przerażony

Nowe obostrzenia minister zapowiedział w czwartek, na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim. - Wciskamy hamulec z całej siły. To wciśnięcie jest konieczne, żeby obronić wydolność systemu ochrony zdrowotnej. Pandemia przyspiesza, przyspieszenie ma charakter wykładniczy - tłumaczył Adam Niedzielski. Oprócz szeregu innych ograniczeń, zawieszono działalność basenów, aquaparków i siłowni, zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej. Niezadowolona branża protestowała w sobotę w tej sprawie, m.in. w Warszawie.

Inne, szczególnie kwestionowane ograniczenie, to zakaz udziału publiczności w wydarzeniach sportowych. Krytycy tego obostrzenia zwracają uwagę, że mają one miejsce często na otwartych przestrzeniach, np. na stadionach, tymczasem wydarzenia kulturalne, choćby w zamkniętych pomieszczeniach, mogą gromadzić do 25 proc. widowni.