Włochy: Rząd rozważa bezwzględny nakaz noszenia masek

Obowiązek noszenia masek we wszystkich miejscach publicznych wprowadzono już w niektórych regionach Włoch.

W ciągu ostatniej doby we Włoszech wykryto 2578 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co oznacza, że od początku epidemii liczba wykrytych zakażeń wzrosła do 325329.

W wyniku COVID-19 zmarło we Włoszech w ciągu ostatniej doby 18 osób. Łącznie we Włoszech w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło 35986 osób - spośród europejskich państw tylko Wielka Brytania zanotowała większą liczbę zgonów na COVID-19.