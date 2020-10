Facebook usuwa wpis Donalda Trumpa o Covid-19

To kolejna już reakcja mediów społecznościowych na wpisy Trumpa dotyczące SARS-CoV-2. W sierpniu i Facebook, i Twitter, usunęły post, który zawierał nagranie wywiadu dla Fox News.

Trump stwierdził wówczas, że dzieci są "prawie odporne" na koronawirusa.

Ten sam wpis, który został usunięty przez Facebooka, Trump zamieścił także na Twitterze. Ten post jest wciąż dostępny, ale Twitter opatrzył go dopiskiem:

"Ten tweet naruszył zasady Twittera dotyczące rozpowszechniania wprowadzających w błąd i potencjalnie szkodliwych informacji na temat Covid-19. Jednak Twitter uznał, że pozostawienie wpisu może leżeć w interesie publicznym".

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!