Izrael: Demonstrować można tylko w pobliżu swojego domu

"Co będzie następne? Zakazywanie przywódcom opozycji zwracania się do parlamentu?" - pytał na Twitterze stojący na czele opozycji w Knesecie, Yair Lapid.

Od tygodni tysiące demonstrantów gromadzą się pod rezydencją Netanjahu w Jerozolimie domagając się jego rezygnacji.

Ostatnie sondaże pokazują, że tylko ok. 25 proc. mieszkańców Izraela ma zaufanie do rządu jeśli chodzi o walkę z epidemią koronawirusa w Izraelu.

Kraj mierzy się obecnie z drugą falą epidemii. W związku z wzrostem liczby zakażeń do ok. 7 tysięcy dziennie rząd Izraela zdecydował się do przywrócenia reżimu ścisłej kwarantanny, podobnego do tego, który obowiązywał wiosną.

W liczącym ok. 9 mln mieszkańców Izraelu wykryto jak dotąd 234060 zakażeń koronawirusem i 1516 zgonów z powodu COVID-19.