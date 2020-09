Szwedzi umierali na COVID, bo nie umierali na grypę? Tegnell: Być może

- Kiedy dużo osób umiera na grypę zimą, mniej umiera od upałów latem. W tym przypadku COVID-19 spowodował więcej zgonów - mówił Tegnell na łamach "Dagens Nyheter".

- To co widzimy w krajach, które miały względnie niską liczbę zgonów z powodu grypy w ostatnich dwóch, trzech latach, jak Szwecja, mają znacznie wyższą od innych państw śmiertelność z powodu COVID-19. Te kraje, w których śmiertelność z powodu grypy była wyższa, jak w Norwegii, w ciągu dwóch ostatnich zim, mają względnie niską śmiertelność z powodu COVID. Ten sam trend widać w innych państwach. To może nie być całe wyjaśnienie (wysokiej śmiertelności COVID-19 w Szwecji - red.), ale jego część - tłumaczył Tegnell.

W Szwecji wykryto jak dotąd 88237 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 5865 zgonów na COVID-19. Oznacza to, że - biorąc pod uwagę wykryte przypadki - śmiertelność COVID-19 wynosi w tym kraju 6,6 proc. (w Polsce ok. 3 proc.).