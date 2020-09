Francja: Prawie 10 tys. nowych zakażeń, najwięcej od początku epidemii

Ministerstwo Zdrowia podało, że odnotowano 9843 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. To najwyższy dobowy przyrost od samego początku epidemii. W tzw. pierwszej fali, na wiosnę, tylko raz wykryto ponad 7 tys. przypadków, i to ze względu na jednorazowe skumulowanie wyników z domów opieki, ponieważ poza tym nigdy liczy wykrytych zakażeń nie przekroczyła 5,5 tys. Ale w sierpniu i wrześniu liczba testów z dodatnim wynikiem systematycznie rosła. Do czwartku największą ich liczbę zanotowano 4 września - 8975.

Francuski resort zdrowia poinformował też, że w ciągu ostatnich 24 godzin wykryto aż 71 nowych ognisk zakażeń. Władze są coraz bardziej zaniepokojone rosnącą liczbą infekcji, chociaż liczba ofiar śmiertelnych i pacjentów przyjętych na oddziały intensywnej terapii pozostaje znacznie poniżej wartości odnotowanych w marcu i kwietniu.