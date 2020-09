WHO: Są kraje, gdzie co trzeci zakażony to pracownik ochrony zdrowia

WHO wezwała, by pierwszoliniowi pracownicy ochrony zdrowia otrzymali sprzęt ochronny, którzy będzie chronić ich przed zakażeniem koronawirusem i przed - potencjalnym - zakażaniem ich pacjentów i członków rodzin.

- Globalnie ok. 14 proc. przypadków COVID zgłaszanych WHO dotyczy pracowników ochrony zdrowia, a w niektórych krajach to 35 proc. - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Liczba wykrytych na świecie zakażeń koronawirusem zbliża się obecnie do 30 milionów. Liczba ofiar COVID-19 wynosi obecnie niemal 940 tysięcy.