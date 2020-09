Wielka Brytania może wprowadzić drugą blokadę kraju

Matt Hancock powiedział, że kolejna blokada może być narzucona jako "ostatnia linia obrony" przed rosnącą liczbą infekcji.

Sekretarz ds. zdrowia nie chciał powiedzieć, jak blisko jest do podjęcia decyzji o zamknięciu kraju, ale zaznaczył, że rząd "zrobi to, co jest konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli".

- Pierwszą linią obrony jest to, aby każdy zachował odpowiedni dystans. System śledzenia kontaktów, który działa bardzo dobrze, to jest druga linia obrony - mówił Hancock. Kolejnym krokiem jest wprowadzania lokalnych obostrzeń, na obszarach, gdzie zakażeń jest najwięcej.