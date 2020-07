Brazylia: Już niemal 60 tysięcy ofiar COVID-19

Liczba ofiar COVID-19 w Brazylii wzrosła tym samym do 59594. We stanie Rio de Janeiro przekroczono we wtorek liczbę 10 tysięcy ofiar koronawirusa.

Tymczasem z nowego sondażu opublikowanego we wtorek a przeprowadzonego przez instytut badania opinii Datafolha wynika, że odsetek Brazylijczyków, którzy pozostają w pełnej izolacji w związku z epidemią koronawirusa zmniejszył się od połowy marca z 18 do 12 proc. Z 24 do 34 proc. zwiększył się natomiast odsetek tych, którzy zachowują ostrożność, ale wychodzą z domu - do pracy lub by podjąć inne aktywności.

Jednocześnie z 36 proc. do 47 proc. zwiększył się od połowy marca odsetek osób, które przyznają, że "bardzo obawiają się" zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Zarówno pod względem liczby wykrytych zakażeń, jak i liczby zgonów na COVID-19 Brazylia jest drugim (po USA) najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa krajem świata.

Drugim krajem Ameryki Łacińskiej z największą liczbą wykrytych zakażeń koronawirusem jest Peru (285213 zakażeń, 9677 zgonów), trzecim - Chile (279393 zakażeń, 5688 zgonów).