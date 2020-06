25 maja Czarnogóra była "wolna od wirusa". Dziś już nie jest

W środę Chorwacja ogłosiła, że przywraca 14-dniową kwarantannę dla wszystkich przybyszów z krajów bałkańskich, w tym z Serbii, w związku z nawrotem epidemii w regionie.

W Czarnogórze, zamieszkiwanej przez ok. 620 tys osób, w ciągu ostatnich 10 dni wykryto ok. 100 nowych zakażeń - co oznacza, że liczba zakażeń wykrytych w tym kraju wzrosła do 424. Dziewięć osób w Czarnogórze zmarło w wyniku COVID-19 dziewięć osób.

W związku ze wzrostem liczby zakażeń specjalne centrum antykryzysowe powołane do walki z COVID-19 ogłosiło zakaz organizacji zgromadzeń religijnych poza miejscami kultu (msze w kościołach mogą być odprawiane), z kolei w pogrzebach mają brać udział tylko członkowie najbliższej rodziny zmarłego.

W Czarnogórze wprowadzono też godzinę policyjną obowiązującą od 18 do 5 rano w dwóch gminach w północnej części kraju z największą liczbą zakażeń koronawirusem.