Ameryka Płd.: Epidemia w natarciu. 50 tys. zakażeń w Kolumbii

W Kolumbii wykryto jak dotąd 50939 zakażeń koronawirusem i 1667 zgonów z powodu COVID-19. W Ekwadorze liczba wykrytych zakażeń wynosi 46751, a liczba zgonów na COVID-19 - 3896.

W niektórych częściach Ekwadoru tamtejszy system ochrony zdrowia został przytłoczony przez liczbę nowych zakażeń - w niektórych częściach kraju ciała ofiar COVID-19 trzeba tymczasowo przechowywać w kontenerach chłodniczych - podaje Reuters.

W Kolumbii co najmniej do 1 lipca ma obowiązywać wprowadzony pod koniec marca reżim ogólnokrajowej kwarantanny.

W niedzielę burmistrz Bogoty, Claudia Lopez, ogłosiła wprowadzenie w stolicy kraju nowych obostrzeń - mieszkańcy Bogoty mnogą wychodzić z domu tylko po zakupy lub do placówek świadczących usługi finansowe i to jedynie w niektóre dni tygodnia (o tym które to dni decyduje numer ich dowodów osobistych).

Kolumbia już dziś boryka się z poważnym kryzysem gospodarczym - w kwietniu bezrobocie osiągnęło w tym kraju historyczny poziom, 23,5 proc. na terenach zurbanizowanych, co oznacza, że bez pracy jest tam ponad 4 mln osób.

Resort finansów Kolumbii szacuje, że w 2020 roku gospodarka tego kraju skurczy się o 5,5 proc. PKB.