Szumowski: Gdybyśmy nie testowali górników, mielibyśmy spadki

W RMF FM minister zdrowia był pytany o te dane. - To rekord, on wynika z czegoś, co robimy w sposób bezprecedensowy w Europie, czyli wymazujemy gigantyczne zakłady pracy, jakimi są kopalnie. Jest to rodzaj badania przesiewowego - on nie wynika z kontaktów, nie wynika z informacji sanepidu, natomiast dzięki temu Śląsk jako w ogóle region tak naprawdę jest w taki sam sposób wolny czy też zajęty przez wirusa, jak inne województwa - powiedział Łukasz Szumowski. - W kopalniach na pewno jest bardzo dużo wzajemnych zakażeń - zaznaczył.