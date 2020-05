Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 20 maja AFP

Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 19739, liczba zgonów z powodu COVID-19 - do 962 *** 18 maja rozpoczął się w Polsce III etap łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa - od tego dnia wznowiona została działalność m.in. salonów fryzjerskich i restauracji *** Od 25 maja w szkołach prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas I-III *** 4 maja zostały otwarte w Polsce galerie handlowe i hotele *** Na całym świecie potwierdzono już ponad 4,9 mln zakażeń koronawirusem *** Liczba ozdrowieńców zbliża się do 1,7 mln *** Liczba ofiar COVID-19 to ok. 320 tysięcy ***