Brazylia: Ponad 300 tys. zakażeń, ponad 20 tys. ofiar wirusa

W ciągu doby w Brazylii wykryto 18508 nowych zakażeń koronawirusem - łączna liczba zakażeń wykrytych w tym kraju przekroczyła 300 tysięcy i wynosi obecnie 310087.

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro w środę napisał na Twitterze o nowych wytycznych resortu zdrowia przewidujących stosowanie chlorochiny w leczeniu lekkich i umiarkowanych przypadków zakażenia koronawirusem.

"Wciąż nie ma naukowego dowodu (skuteczności tej terapii - red.), ale jej użycie było monitorowane w Brazylii i na całym świecie... jesteśmy na wojnie, a hańba nie podejmowania walki jest większa od (hańby) bycia pokonanym" - napisał Bolsonaro.

"Boże błogosław naszą Brazylię" - dodał prezydent.

- Ainda nao existe comprovaçao científica, mas sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo. Contudo, estamos em Guerra: “Pior do que ser derrotado é a vergonha de nao ter lutado.”



- Deus abençoe o nosso Brasil. https://t.co/E0cu23id8g