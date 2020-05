Andrzej Sośnierz: Mamy najgorszy przebieg epidemii w Europie

- Minister mówi o wskaźniku R, który świadczy o tym, że epidemia u nas wygasa. On wynosi u nas rzekomo 0,5, czyli dwie zakażone osoby statystycznie zakażają już tylko jedną osobę, co wskazywałoby, że epidemia się cofa. To kolejna manipulacja, bo ten współczynnik powstaje dzięki temu, że wyłapujemy wszystkich nosicieli i mierzymy, ilu ludzi każdy z nich zakaził dalej. A kogo my w Polsce wyłapujemy i badamy, jak mały wycinek populacji? Na Śląsku, dzięki badaniom, wykryto, że 15-20 procent populacji górniczej miało koronawirusa. Rząd, celowo lub nieświadomie, używa więc błędnych danych. A błędna liczba dzielona przez błędną liczbę daje nam błędny wynik - tłumaczył.

Zdaniem Sośnierza „zakażeń w Polsce jest ok. 150 tys., co łatwo obliczyć, analizując statystyki zgonów”. - Według naukowych prognoz, śmiertelność w tej chorobie będzie wynosiła około 1 proc. Jeśli w Polsce mamy ok. 900 zmarłych, można przyjąć, że zakażonych zostało ok. 90 tys. osób. Ale musimy wziąć pod uwagę jeszcze zagadkową, niższą śmiertelność w państwach dawnego bloku wschodniego, która jest niższa niż w Europie zachodniej. To rzecz warta osobnych badań, podejrzewam, że może mieć jakiś związek z obowiązkowymi u nas szczepieniami na choroby zakaźne. Więc skoro w państwach zza żelaznej kurtyny ta śmiertelność wynosi 0,5-0,6 proc., to oznacza jeszcze większą liczbę zakażonych - na poziomie nawet powyżej 150 tys. - ocenił poseł Porozumienia.

Według danych Ministerstwa Zdrowia do piątku w Polsce potwierdzono 20 619 przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 982 chorych na Covid-19.