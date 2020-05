Bunt landów przeciw Merkel

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA NIŻSZYM SZCZEBLU

Jak pisze tabloid „Bild”, posłuszeństwo szefowej rządu federalnego wypowiedział Winfried Kretschmann, premier Badenii-Wirtembergii, mówiąc, że „teraz odpowiedzialność spoczywa na premierach”, a nawet na władzach powiatów.

Inaczej do sprawy podchodzi Markus Söder premier sąsiedniego landu, Bawarii, nawet mocniej dotkniętego przez pandemię niż Badenia-Wirtembergia. On, jak z kolei podaje portal telewizji publicznej ARD, uważa, że centrala powinna dostać więcej prawnych kompetencji w tej sprawie, choć, jak zapewnił, nie jest centralistą, wręcz przeciwnie.

Kretschmann chyba ma większe poparcie. W każdym razie urzędowi kanclerskiemu nie udało się w poniedziałek przeforsować ogólnoniemieckiego zakazu spotkań powyżej 10 osób w prywatnych domach do 5 lipca.

Co ciekawe w Badenii-Wirtembergii partia Angeli Merkel CDU współrządzi wraz z Zielonymi, z których wywodzi się Kretschmann. Z kolei Söder jest liderem CSU, siostrzanej partii CDU, i walczy o to, by obie partie chadeckie wystawiły go na kandydata na przyszłego kanclerza.