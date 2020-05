Martin Scorsese o czasie izolacji

— Mam nadzieję, że zachowam na przyszłość to, czego nauczył mnie czas zamknięcia — mówi reżyser. — Że najważniejsi są ludzie, których kochasz. Troska o nich i możliwość bycia z nimi tak dużo, jak tylko się da.

Scorsese, który przygotowuje się do kręcenia westernu „Killers of the Flower Moon” z Leonardo DiCaprio, w swoim krótkim filmie analizuje czas pandemii szukając też refleksji na temat samotności w starych obrazach, m.in. w „Niewłaściwym człowieku” Hitchcocka.

Nagrany przez niego materiał ukaże się dzisiaj w BBC w programie „Lockdown Culture With Mary Beard”. W innych odcinkach tej serii reżyser Lee Daniels mówił o tym, dlaczego obecny lockdown dla artystów hollywoodzkich mógł stać się nierzadko czasem zatrzymania, refleksji i wzmożonej twórczości, a fotograf Don McCullin opowiadał o swojej pracy, w której nierzadko ryzykował własnym życiem, by pokazać okrucieństwo wojny. Aktorki Helen Mirren i Emma Thompson czytały wiersze barokowego angielskiego poety przełomu XVI i XVII wieku Johna Donne’a.