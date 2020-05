100 tys. ofiar koronawirusa w USA. Trump zabrał głos

W ciągu trzech miesięcy w wyniku COVID-19 zmarło w USA więcej osób niż wynosi łączna liczba ofiar po stronie USA wojen w Wietnamie, Korei (1950-1953) i konfliktu w Iraku z lat 2003-2011.

W sprawie liczby ofiar w swoim kraju wypowiedział się prezydent Donald Trump. "Właśnie doszliśmy do bardzo smutnego etapu pandemii koronawirusa, która doprowadziła do śmierci 100 tys. osób. Wszystkim rodzinom i przyjaciołom tych, którzy odeszli, chcę przekazać moje serdeczne wyrazy współczucia i miłości z powodu wszystko co ci wielcy ludzie znaczyli i reprezentowali. Niech Bóg będzie z wami!" - napisał amerykański prezydent na Twitterze.

Pod względem liczby zgonów per capita USA są ósmym krajem na świecie - z 3 zgonami na 10 tysięcy mieszkańców. Pierwsze miejsce zajmuje Belgia - z 8 zgonami na 10 tysięcy mieszkańców.