Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja z 29 maja AFP

Liczba zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Polsce wzrosła do 22 825, liczba zgonów z powodu COVID-19 - do 1038 *** 30 maja rozpocznie się w Polsce IV etap łagodzenia obostrzeń - od tego dnia zasłanianie twarzy i nosa nie będzie już wymagane pod gołym niebem oraz w miejscach, w których można zachować 2 metry dystansu od innych osób; zniesiony zostanie limit osób, które mogą jednocześnie przebywać w sklepach i Kościołach *** 6 czerwca zostaną otwarte m.in. kina, teatry, siłownie i baseny *** Od 25 maja w szkołach prowadzone są zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla uczniów klas I-III *** Na całym świecie potwierdzonoponad 5,8 mln zakażeń koronawirusem *** Liczba ozdrowieńców przekroczyła 2,4 mln *** Liczba ofiar COVID-19 to ok. 360 tysięcy.