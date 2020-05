Sondaż: Połowa Polaków uważa, że szkoły powinny być zamknięte do wakacji

Od 6 maja, w ramach łagodzenia obostrzeń, w Polsce mogą być otwierane żłobki i przedszkola (ostateczna decyzja w tym zakresie należy do ich organów założycielskich). W nowym reżimie sanitarnym ograniczona została m.in. liczba dzieci, które mogą uczestniczyć w zajęciach jednej przedszkolnej grupy (do 12).

- Pomysłu wznowienia nauki w salach lekcyjnych przed wakacjami nie popiera ponad połowa kobiet i rzadziej niż co drugi mężczyzna. Prowadzeniu lekcji w tradycyjny sposób sprzeciwiają się znacznie częściej osoby do 24 roku życia (73%). Tego zdania są też częściej badani, których dochody nie przekraczają 1000 zł (57%). Rzadziej niż ogół badanych wznowieniu zajęć w szkołach sprzeciwiają się respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym – blisko co trzeci z nich oraz osoby z miast liczących do 20 tys. mieszkańców – mniej niż połowa z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 5 maja-6 maja 2020 r. Analizą objęto grupę 800 Internautów powyżej 18 roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18 roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.