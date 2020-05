Korea Płd.: 119 zakażeń związanych z ogniskiem w nocnych klubach

W związku z pojawieniem się nowego ogniska wirusa w Seulu przetestowano na obecność koronawirusa 20 tys. osób.

Wiceminister zdrowia Kim Gang-lip poinformował, że jedną z osób zakażonych w związku wykrytą w trakcie testów był prywatny nauczyciel z Incheon, miasta sąsiadującego z Seulem, który starał się ukryć fakt, iż był w nocnych klubach w czasie, gdy odwiedzał je 29-latek. W związku z wykryciem zakażenia u niego wykryto zakażenia u ośmiu kolejnych osób - z których sześć to uczniowie liceów i studenci.

Dwie z tych osób w niedzielę brali udział w kościelnych nabożeństwach. Obecnie testom mają być poddane osoby, które należą do wspólnot religijnych związanych ze świątyniami odwiedzonymi przez zakażonych.

W prowincji Chungcheong Północny wykryto zakażenie u siedmiu żołnierzy związanych z ogniskiem w Itaewon.

Burmistrz Seulu, Park Won-soon poinformował, że władze miasta ustaliły iż 10905 osób znajdowało się w pobliżu nocnych klubów odwiedzanych przez 29-latka w czasie, gdy on w nich przebywał. 11 proc. z nich to cudzoziemcy (ich lokalizację ustalono na podstawie logowania się telefonów). Władze Seulu wysyłają obecnie tym osobom SMS-y zachęcające do poddania się badaniom na obecność koronawirusa.

Łącznie w Korei Płd. wykryto od początku epidemii 10962 zakażeń koronawirusem. W wyniku COVID-19 zmarło w tym kraju 259 osób.