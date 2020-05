Rosyjski polityk do Billa Gatesa: „Bill, bądź człowiekiem”

„No i tak w ogóle, bądź człowiekiem i odpowiedz już sam na pytania moich wyborców o „chipowanie” – naprawdę je wymyśliłeś? Czy zrobił to umowny Michałkow?” – napisał w Instagramie w komentarzu do postu Billa Gatesa.

„Umowny Michałkow” to słynny reżyser Nikita Michałkow nagrodzony w 1995 roku Oskarem, który w swoim cyklicznym programie „Biesogon” na kanale Rossija24 oskarżył Billa Gatesa o stworzenie planu „chipowania” ludzi w celu „zmniejszenia ludzkości, zbyt wiele zużywającej powietrza, jedzenia i wszystkiego innego”. Szefostwo rosyjskiej telewizji zawiesiło 2 maja program Michałkowa.

Teraz Ionin napisał Amerykaninowi, że wyborcy boją się jego „diabelskiego planu zmniejszenia liczby ludności, „chipowania” a nawet znakowania QR-kodami (ludzi - red.)”. Gates nic nie odpowiedział.

Deputowany należy do formalnie opozycyjnej „Sprawiedliwej Rosji” i jest członkiem parlamentarnego komitetu ds. transportu i budownictwa.

Dopytywany przez dziennikarzy Ionin powiedział, że jego pytanie do Gatesa było żartem. – Byłem już zmęczony z kolei pytaniami wyborców. Codziennie, szczególnie w „Odnokłassnikach” (sieć społecznościowa, odpowiednik „Naszej klasy”- red.) ludzie domagają się, żebym udowodnił że to nieprawda. Wyobraźcie sobie, że wasze dziecko mówi wam: „Tata, a udowodnij że Buratino (wzorowany na Pinokiu bohater radzieckich książek i filmów dla dzieci-red.) nie istniał. No jakie tu mogą być dowody! – skarżył się.