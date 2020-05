Rosyjskie testy na koronawirusa często dają błędne wyniki

Oznacza to również, że osoby, które otrzymały zgodę na powrót do domu, nadal mogą zakażać. Agencja Reutersa potwierdziła co najmniej jeden przypadek osoby, która po powrocie do domu zakaziła inną osobę. Zainfekowany zmarł.

Państwowe instytucje medyczne korzystają głównie z testów PCR opracowanych przez rządowy Instytut Vektora na Syberii.

W późnych stadiach choroby testy PCR często dają fałszywie negatywne wyniki - przekazał moskiewski departament zdrowia.