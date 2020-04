72.2 proc. Polaków pozytywnie o nakazie zasłaniania ust i nosa

Nakaz zasłaniania ust i nosa po wyjściu z domu obowiązuje w Polsce w związku z tzw. poziomą transmisją koronawirusa SARS-CoV-2 - czyli zakażeniami wirusem, do jakich dochodzi na terenie kraju.

Obowiązek noszenia masek wprowadzono m.in. w Austrii - gdzie twarz muszą zasłaniać klienci wchodzący do sklepów.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy jak oceniają wprowadzony przez rząd obowiązek noszenia masek.

72,2 proc. oceniło ten obowiązek "pozytywnie".

"Negatywnie" oceniło go 13,7 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 14,1 proc. ankietowanych.

- Pozytywną opinię wyrażają 3 na 4 kobiety i ponad 70% mężczyzn. Częściej niż starsi obowiązek ten dobrze oceniają osoby do 24 roku życia – ponad 75% osób z tej grupy wiekowej. Częściej niż ogół uczestników badania nowe zasady aprobują osoby o dochodach nieprzekraczających 1000 zł – ponad 80% z nich. Pozytywny stosunek do obowiązku zasłaniania ust i nosa deklaruje 8 na 10 mieszkańców miast liczących od 100 tys. do 199 tys. osób - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.