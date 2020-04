Burmistrz Osaki: Niech mężczyźni robią zakupy w czasie epidemii

Burmistrz Matsui apelował do mieszkańców, aby ci zmniejszyli ryzyko zakażenia się zachowując dystans społeczny. Zwrócił przy tym uwagę na to, że - jego zdaniem - zakupy w czasie epidemii powinni robić mężczyźni. - Kiedy kobieta idzie (na zakupy)... zajmuje to więcej czasu - stwierdził.

- Gdyby to był mężczyzna, gdyby powiedzieć mu kup to i tamto, wtedy zrobiłby to i wrócił do domu - mówił Matsui. - Mężczyzna nie ma też problemu z pójściem na zakupy przy unikaniu kontaktów (z innymi ludźmi - red.) - dodał.

Matsui prosił też, aby małżonkowie nie chodzili razem na zakupy.

Burmistrz proponował też, aby osoby, które urodziły się w miesiącach parzystych chodziły do sklepów w parzyste dni, a osoby urodzone w miesiącach nieparzystych - w nieparzyste, co miałoby zmniejszyć liczbę osób w sklepach.

"Japonia jest krajem, w którym słowa te wypływają spokojnie z ust burmistrza. Żałosne" - skomentował uwagi burmistrza na temat płci jeden z internautów.