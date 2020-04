Szumowski: Jesienią będziemy borykać się z dwiema chorobami

Szumowski dodał, że dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu Polaków w czasie świąt Wielkiejnocy rząd "mógł ogłosić niedawno luzowanie ograniczeń, które były dla wszystkich trudne i uciążliwe, ale niezbędne by liczba zachorowań nie wzrosła gwałtownie".

- W najbliższych dniach będziemy badali jaki wpływ miało zdjęcie tych ograniczeń i będziemy komunikowali co dalej - dodał Szumowski.



Minister zdrowia podkreślił, że terminy matur i egzaminów, które w piątek przedstawił szef MEN Dariusz Piontkowski (matury miałyby się rozpocząć 8 czerwca i nie mieć części ustnej) "będą zależeć od tego czy dalej będziemy utrzymywać ten dystans, czy będziemy nosili maseczki a nie nosili maseczki na brodzie i czy ten dystans będziemy zachowywali w środkach transportu publicznego i na ulicy".

- Formy ustnej egzaminów nie będzie, bo daje ona większe ryzyko w kontaktach - dodał Szumowski.

- To nasze dzisiejsze zachowanie da nam szanse wprowadzić kolejne etapy które chcielibyśmy wprowadzić - podkreślił minister zdrowia.

Na pytanie czy w sezonie jesienno-zimowym możemy się spodziewać kolejnej fali epidemii Szumowski odparł, że "nie ma żadnych danych by COVID-19 zniknął do jesieni" i zaznaczył, że wszystkie dane wskazują, iż w sezonie tym nastąpi wzrost liczby zakażeń grypą sezonową. - Na pewno będziemy borykać się z podwójną chorobą, z podwójną liczbą pacjentów, to może być trudny okres - stwierdził szef MEN.