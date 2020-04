Rośnie obawa o gwałtowny wzrost liczby samobójstw w USA

Od początku marca do połowy kwietnia Amerykanie około 2,1 mln razy szukali w Google informacji dotyczących kupna i czyszczenia broni. Oznacza to wzrost o 158 proc. w porównaniu do czasu przed epidemią koronawirusa.

Szacuje się również, że w marcu sprzedaż broni w USA wzrosłą do 2,58 mln. To o 85,3 proc. więcej niż w podobnym okresie w 2019 roku.

Sarah Burd-Sharps z Everytown for Gun Safety uważa, że większa sprzedaż broni w połączeniu z nagłym wzrostem bezrobocia i kryzysem zdrowia publicznego może doprowadzić do fali samobójstw.