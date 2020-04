Francuski futbol nie wróci do września

To pierwsza z lig wielkiej piątki, która nie dokończy rozgrywek. Premier Philippe twierdzi, że warunków, by piłkarze wrócili na boiska, nie będzie co najmniej do września. Do tego czasu, ze względu na zagrożenie drugą falą epidemii koronawirusa, nie powinny się też odbywać inne duże imprezy. Nawet przy pustych trybunach.

