Na 130 wezwań do pracy w szpitalach stawiło się 20 osób AdobeStock

W związku z epidemią koronawirusa do pracy w szpitalach oraz domach pomocy społecznej na Mazowszu skierowanych zostało około 130 osób. Tym, którzy byli do tego zobowiązani, a nie stawili się do wykonywania pracy, grozi wysoka grzywna.