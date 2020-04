Singapur: Zdrowi imigranci zamieszkają na statkach?

W Singapurze wirus rozprzestrzenia się szczególnie szybko w kompleksach mieszkalnych dla cudzoziemskich robotników. Spośród 4427 osób, u których w Singapurze wykryto zakażenie koronawirusem, ok. 60 procent to mieszkańcy hoteli robotniczych dla cudzoziemskich pracowników. Wielu imigrantów z Azji południowej dzieli w nich pokoje nawet z 20 innymi osobami. Mieszkańcy takich hoteli korzystają też ze wspólnych toalet.

"Rozważamy wykorzystanie statków wycieczkowych, które mają dostępne pokoje z osobnymi toaletami aby zminimalizować kontakty międzyludzkie" - głosi komunikat singapurskiej organizacji turystycznej.

Pokoje na statkach wycieczkowych miałyby być udostępniane tym zagranicznym robotnikom, którzy po zakażeniu koronawirusem zostali uznani za zdrowych, co pozwoliłoby zwolnić nieco miejsca w hotelach robotniczych.

Władze Singapuru umieszczają też imigrantów, u których nie wykryto koronawirusa w mieszkaniach komunalnych, bazach wojskowych i na statkach handlowych.

Obecnie trwa sprawdzanie czy dwa statki wycieczkowe należące do firmy Genting Cruise Lines, na których jest ok. 2 tysięcy miejsc, nadają się do bezpiecznego umieszczenia w nich cudzoziemców, którzy wrócili do zdrowia po COVID-19.