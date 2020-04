Ukraina: 60 osób objętych kwarantanną uciekło z hotelu w Kijowie

W jednym z hoteli w Kijowie przebywało 60 osób, które były objęte kwarantanną po powrocie z Indonezji. Choć turyści nie chcieli zgodzić się na 14-dniową obowiązkową izolację, o której zadecydowały władze Ukrainy, przewieziono ich do hotelu „Kozacki” w centrum Kijowa. Ukraińskie MSW poinformowało teraz, że osoby te uciekły z hotelu.

Jak podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko, ze względu na to, że przepisy nie są do końca jasne, w hotelu nie można było utrzymywać tych osób siłą.

Do 17 wzrosła liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem na Ukrainie - przekazało we wtorek wieczorem ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Liczba zakażonych zwiększyła się z 548 do 645.