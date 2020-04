Wytyczne w Nowym Jorku: Nie reanimować ofiar zawału w karetkach AFP

Załogi nowojorskiego pogotowia ratunkowego (New York City Emergency Medical Service) otrzymały wytyczne, by pełnoletnich pacjentów, u których stwierdzono zatrzymanie akcji serca i u których nie udało się w drodze resuscytacji krążeniowo-oddechowej przywrócić pulsu, nie reanimować w karetkach i nie zabierać do szpitala, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia się pracowników pogotowia koronawirusem SARS-CoV-2. O istnieniu takich wytycznych poinformował CNN.