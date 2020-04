Szwajcaria: 236 chorych na każde 100 tys. „To jeszcze nie szczyt”

Licząca ok. 8,5 miliona mieszkańców Szwajcaria jest państwem notującym jeden z najwyższych wskaźników zakażeń na 100 tys. osób - 236 pacjentów z koronawirusem.

W ciągu ostatniej doby w Szwajcarii z powodu koronawirusa zmarło kolejnych 76 osób. Łącznie liczba ofiar epidemii wynosi już 540. - Nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami minister zdrowia Daniel Koch.

Wysoki wskaźnik zachorowalności w Szwajcarii może częściowo wynikać z faktu, że należy ona do krajów, które przeprowadziły statystycznie najwięcej testów na jednego mieszkańca. Od czasu pierwszego przypadku, który odnotowano 24 lutego, przeprowadzono ponad 150 tys. testów (dla porównania w Polsce ok. 73 tys.), przy czym w około 15 procentach przyniosły one wynik dodatni.

Ministerstwo Zdrowia Szwajcarii podało, że w ciągu ostatnich 24 godzin przeprowadzono prawie 7 tys. testów i wykryto 975 nowych przypadków. Dla porównania polski resort zdrowia informował w sobotę, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 5,9 tys. testów.

Najwięcej przypadków zakażeń zanotowano w południowym kantonie Ticino, graniczącym z Włochami, europejskim centrum epidemii. Następna w kolejności jest Genewa.

Podobnie jak w innych krajach, mężczyźni częściej padają ofiarami koronawirusa. Choć jeśli chodzi o liczbę zakażeń, koronawirusa nieco częściej wykrywano u kobiet, mężczyźni to 64 procent zanotowanych zgonów.