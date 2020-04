BrawaDlaWas - media zachęcają do podziękowania pracownikom ochrony zdrowia

W najbliższy wtorek, 7 kwietnia, przypada Światowy Dzień Zdrowia. Akcja mediów #BrawaDlaWas skierowana jest do wszystkich Polaków – to właśnie tego dnia o godz. 13:00 każdy może stanąć w oknie lub na balkonie, by przez minutę brawami podziękować personelowi medycznemu za oddanie i opiekę.

