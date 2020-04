Boris Johnson w stanie stabilnym. „Ma dobry humor“

Wcześniej rzecznik informował, że 55-letni premier otrzymał „standardowe leczenie tlenem i oddycha bez żadnej innej pomocy” - nie potrzebuje respiratora.

Johnson jest najbardziej znanym przywódcą rządowym, który zaraził się COVID-19. Wyrazy wsparcia spływają do niego z całego świata, w tym od premiera Mateusza Morawieckiego.

In these difficult days my thoughts and prayers are with all the British people, and especially with @BorisJohnson and his loved ones. Stay strong, my friend.