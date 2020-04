Koronawirus był w Nowym Jorku w lutym. Przybył z Europy

Adriana Heguy z NYU Grossman School of Medicine przeprowadziła badania polegające na prześledzeniu przebiegu łańcucha przenoszenia wirusa. Jej zdaniem wyniki mogą pomóc politykom w dokonywaniu bardziej świadomych decyzji w przyszłości.

Zdaniem badaczki do większości zakażeń doszło z powodu osób, które przybyły do Nowego Jorku z Europy. - To po części dlatego, że skupiono się na zatrzymaniu podróżnych z Chin - wyjaśnia.

Odkrycie to wiąże się również z dużą liczbą przypadków zapalenia płuc, które lekarze zgłaszali przed rozpoczęciem testów.

Heguy i jej zespół ustalili serie wirusowe 75 próbek pobranych z wymazów z nosa pacjentów trzech szpitali.