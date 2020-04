Brytyjscy uczeni: Niech do pracy wrócą 20-30-latkowie

"Jeśli szczepionka nie zostanie wynaleziona szybko, jest mało prawdopodobne, że będzie istnieć jakikolwiek pozbawiony ryzyka lub bezbolesny sposób działania" - piszą naukowcy z Warwick.

"Będziemy się mierzyć wtedy z epidemiologicznymi i gospodarczymi kompromisami. Wybory przed obywatelami i politykami będą w tym momencie trudne" - dodają.

Następnie naukowcy proponują, by miliony osób w wieku 20-30 lat, którzy nie mieszkają z rodzicami wrócili jako pierwsi do pracy.

"To pomoże odbudować dobrobyt zanim dojdzie do niezwykle (wielkiej) recesji; to doprowadzi do innych korzyści społecznych; to stworzy także względnie małe, ale niestety nie nieistotne, zagrożenia dla zdrowia publicznego kraju" - dodają.

Według szacunków brytyjskich uczonych osób mających od 20 do 30 lat, którzy nie mieszkają z rodzicami, jest na Wyspach 4,2 mln.