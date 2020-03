Hiszpania: Nowe ograniczenia. Kraj się zatrzyma AFP

W orędziu do Hiszpanów premier Pedro Sanchez w niedzielę wieczorem ogłosił zaostrzenie kwarantanny związanej z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w tym kraju. Od 30 marca do 9 kwietnia do pracy w Hiszpanii chodzić będą jedynie osoby, których praca jest konieczna dla normalnego funkcjonowania państwa. Pozostali dostaną pensje za okres, w którym nie będą pracować, ale będą musieli odpracować ten czas w późniejszym terminie.