Minister Woś: Covid-19 to nie jest grypa Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Ja chcę bardzo mocno zaapelować do każdego: to nie jest grypa, to jest bardzo poważny wirus - powiedział w radiowej Jedynce minister środowiska Michał Woś, pierwszy członek polskiego rządu, u którego wykryto koronawirusa.