Żukowska: Zmienić przepisy, chronić przed zwolnieniami

W rozmowie z Michałem Kolanko Anna Maria Żukowska, zapytana o to, jak Lewica ocenia projekt pomocy dla przedsiębiorców, odpowiedziała, że „dobrze, że rząd się tym zajął, ale szkoda, że tak późno”. - Sejm ma się zebrać dopiero w piątek, więc zanim te przepisy wejdą w życie, to minie dużo czasu, a jeszcze Senat musi to przegłosować - skomentowała Żukowska.

