Koronawirus: Test Angeli Merkel jest negatywny

- Kanclerz czuje się dobrze. Po prostu pracuje z domu, jak wiele osób, które musiały zostać w swych domach, by się odizolować - mówił wcześniej Olaf Scholz, wicekanclerz i minister finansów Niemiec. - Kanclerz jest aktywna - rano odbyło się posiedzenie gabinetu. Nie za pośrednictwem łącza wideo, ale rzecz jasna rozpoznajemy swoje głosy - dodał i zapewnił, że obieg dokumentów nie został zakłócony, a rząd federalny pracuje "tak, jak można się spodziewać". Wicekanclerz poinformował także, że to on w miejsce Angeli Merkel wystąpi w środę w niemieckim parlamencie.

Wcześniej w orędziu do narodu Angela Merkel powiedziała, że w związku z pandemią koronawirusa Niemcy są w najpoważniejszej sytuacji od czasów II wojny światowej.

Liczba potwierdzonych przypadków wirusa w Niemczech przekroczyła 26 tysięcy, liczba ofiar epidemii w tym kraju wzrosła do 111.