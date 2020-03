WHO: Pandemia koronawirusa przyspiesza

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał wszystkie państwa do politycznego zaangażowania w walkę z pandemią.

Zapowiedział, że zwróci się do liderów G20 z prośbą o podjęcie wspólnych działań w celu zwiększenia produkcji niezbędnego sprzętu ochronnego dla pracowników służby zdrowia.

Dr Mike Ryan, szef programu kryzysowego WHO, zapytany o igrzyska w Tokio , które mają się rozpocząć 24 lipca, powiedział, że jego zdaniem decyzja dotycząca imprezy zostanie "podjęta bardzo szybko".

- Mamy pełne zaufanie, że japoński rząd i MKOl (Międzynarodowy Komitet Olimpijski) nie zorganizują igrzysk, jeśli będzie to tworzyło zagrożenie dla sportowców i widzów - powiedział Ryan.

"More than 300,000 cases of #COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the ??.

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K"-@DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH