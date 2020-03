Włochy: Zwierzęta wracają w miejsca odebrane przez człowieka

Naukowcy zauważają, że panująca cisza i spadek zanieczyszczeń sprawiły, że w miastach, portach czy kanałach pojawiły się zwierzęta, których nie widziano tam od kilkudziesięciu lat.

W weneckich kanałach woda jest obecnie niemal przeźroczysta i pojawiły się w niej ryby. Brak statków w porcie w Trieście sprawił, że zobaczyć można tam delfiny, a w XVII-wiecznej fontannie Barcaccia, znajdującej się u stóp Schodów Hiszpańskich w Rzymie pływają dzikie kaczki. Nad Mediolanem latają natomiast bociany, w w parkach czy na placach zabaw w wielu włoskich miastach pojawiły się zające oraz lisy. W mediach przeczytać można także o tym, że wczoraj o zachodzie słońca w pobliżu mediolańskiej katedry widziano flamingi.

Jak tłumaczą naukowcy, zwierzęta wracają po prostu w miejsca, które przed laty odebrał im człowiek.

Dolphins swimming in Venice's canals is the news we all needed to see today ?? pic.twitter.com/6x2scm5bXA