Rzecznik rządu: W okresie świąt nie jeździć do dawno niewidzianej rodziny

Rzecznik rządu podkreślił, że dotychczasowe zarządzenia rządu (zamknięcie szkół, ograniczenie działania galerii handlowych, etc.), "przyniosły efekt, bo inaczej ta krzywa zachorowań byłaby zdecydowanie większa". Dodał jednak, że w celu spłaszczenia (zmniejszenia) liczby zachorowań konieczne są kolejne ograniczenia.

Müller mówił też, że "nikt odpowiedzialny w tej chwili nie jest w stanie powiedzieć jednoznacznie czy da to efekt natychmiastowego ograniczenia liczby zachorowań". - Z wyprzedzeniem blisko 3 tygodni trudno powiedzieć jak będzie wyglądała sytuacja w kraju. Nam wszystkim zależy by jak najszybciej wracać do normalności, ale w tej chwili takiej gwarancji nie damy - dodał pytany o to, czy rząd może zagwarantować, że po 11 kwietnia ograniczenia w swobodzie poruszania się będą zmniejszane.

- To zagrożenie śmiertelne dla nas, dla naszych rodzin, dla naszych bliskich - mówił rzecznik rządu o szerzącym się na świecie koronawirusie.

Jednocześnie Müller podkreślił, że nowe przepisy "nie są wprowadzone po to, aby kogoś karać, ale po to, abyśmy wzięli odpowiedzialność za siebbie i za innych". - Pojedynczo spacerujące osoby nie stwarzają zagrożenia - nie spodziewajmy się tego, że teraz każdy będzie legitymowany na ulicy - dodał.

Pytany o okres świąteczny rzecznik rządu zaapelował, by w tym czasie "nie gromadzić się w skupiskach, nie jeździć do rodziny, której dawno nie widzieliśmy, bo wtedy możemy ją narazić". Dodał, że w miarę możliwości należy unikać kontaktów ze starszymi członkami rodziny.