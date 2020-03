26 nowych zakażeń. W nocy zmarły 2 osoby

Tej nocy zmarło dwóch pacjentów zarażonych koronawirusem. 41-latek i 71-latek byli pacjentami w szpitalu we Wrocławiu. Obaj mieli choroby towarzyszące.

Obydwaj pacjenci trafili do szpitala w stanie ciężkim. U jednego z nich potwierdzono zarażenie koronawirusem. U drugiego, który dotarł do szpitala wczoraj wieczorem i wkrótce zmarł, test zrobiono tuż po przyjęciu do placówki. Jego wynik nie jest jeszcze znany.

W sumie w Polsce zarażonych jest obecnie 927 osób. Zmarło 12.