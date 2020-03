Sondaż: 61,4 proc. Polaków obawia się utraty pracy lub obniżenia poziomu życia

- Negatywnych efektów pandemii obawia się 65% kobiet i 57% mężczyzn. Rzadziej niż ogół badanych utraty pracy lub obniżenia poziomu życia obawiają się osoby po 50 roku życia – wskazuje tak 56% z nich, podczas gdy w młodszych grupach wiekowych jest to ok. 66%. Obawę o pogorszenie swojej sytuacji ekonomicznej wyrażają częściej 2 na 3 osoby zarabiające w granicach 3001 – 5000 zł i osoby z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (64%) - komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, Senior Project Manager w SW Research.